21 ottobre 2014 Slovacchia, in bilico tra i ghiacciai: il rifugio di montagna a forma di cubo... inclinato Il Kezmarske Hut è stato realizzato dallo studio di architettura praghese Atelier 8000 tra le vette dei Monti Tatra in vetro e alluminio e provvisto di pannelli solari

16:54 - Altro che baite in legno con i tetti a spiovente. Lo studio di architettura praghese Atelier 8000 ha realizzato un rifugio di montagna tra i ghiacciai dei Monti Tatra, in Slovacchia, a forma di cubo in bilico su uno degli angoli. Si chiama Kezmarske Hut ed è stato costruito in vetro e alluminio e provvisto di pannelli solari. L'edificio comprende cinque piani, tra cui deposito sci, camere, una mansarda per meditare, un ristorante e una terrazza.

Dall'esterno può apparire come un "gioco" o un esperimento di architettura finito male. Ma al suo interno la Kezmarske Hut appare accogliente e dotata di tutti i comfort per turisti, sciatori ed escursionisti. Si tratta di un edificio sostenibile, che grazie all'inclinazione utilizza l'energia solare alla massima potenza, con pannelli che generano energia da sud e est. Le camere sono disposte su due piani e permettono di godere di un panorama mozzafiato immersi nella natura glaciale delle vette slovacche dei Monti Tatra.