20 novembre 2014 Slovacchia, i cartelloni pubblicitari diventano rifugi per i senzatetto Gregory Project è il piano di un'agenzia di design che ha riutilizzato i cartelloni "a V" delle strade slovacche in spazi abitativi costi di manutenzione minimi Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

11:36 - Gregory Project è il piano di un'agenzia di design slovacco che trasforma i cartelloni pubblicitari lungo le strade del Paese in spazi abitativi per i senzatetto. I cartelloni in Slovacchia sono posizionati lungo le strade in modo da poter essere viste in entrambe le carreggiate creando così una particolare forma "a V". Il Progetto Gregory propone che lo spazio tra queste tavole possa essere trasformato in spazi pubblici per i senzatetto.

Un'iniziativa davvero ingegnosa e conveniente, che utilizza strutture già esistenti. Il rifugio produrrebbe costi di manutenzione minimi, che potrebbero essere ammortizzati attraverso il noleggio della facciata. L'idea è venuta all'architetto slovacco Michal Polacek, coadiuvato dai colleghi Matej Nedorolik e Martin Lee Keniz.