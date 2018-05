Singapore, questo autista sembra addormentarsi mentre è alla guida

Sta facendo molto discutere un video diffuso on line dal passeggero di un autobus della compagnia SBS Transit, in cui sembra che l’autista del mezzo si stia addormentando al volante. Le immagini mostrano l’uomo muovere la testa avanti e indietro, come sul punto di appisolarsi. L'azienda di trasporti però lo difende. Secondo la portavoce della SBS Transit, Tammy Tan, l’uomo sarebbe stato scagionato dalle riprese interne, in cui lo si vede compiere delle manovre difficili che altrimenti non sarebbe stato in grado di fare. La donna ha inoltre dichiarato: "L'autista soffre di dolori al collo, ma ciò non altera in alcun modo le sue capacità al volante. Se si fosse veramente addormentato, la compagnia non avrebbe esitato a procedere nei suoi confronti".