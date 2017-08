Simon Biles, via il dente del giudizio... e comincia a cantare!

Una seduta... a suon di musica e risate! E' ciò che risulta dal video fatto pubblicare su Twitter da Simon Biles, la ginnasta americana pluri-iridata e medagliata alle ultime Olimpiadi di Rio 2016 (4 ori, 1 bronzo). Appena operata dal suo dentista di fiducia, per togliere il dente del giudizio, ha cominciato ad esibirsi cantando e facendosi filmare ancora mezza addormentata. Nel filmato, che dura ben 14 minuti e che, a detta stessa della ventenne atleta statunitense "contiene altre parti divertenti", appare su un lettino di recupero. Con la garza in bocca, mentre urla qualcosa di incomprensibile e fingendo di guidare un'auto. L'umore è decisamente buono, a conferma della veridicità del detto "via il dente, via il dolore".