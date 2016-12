Siena, un comune della provincia fa "evirare" Pinocchio

“Lussuria”, la scultura dell'artista Francesco Battaglini , raffigurante un Pinocchio con le parti intime in evidenza, è stata fatta “evirare” dal comune senese di Casole d’Elsa , su pressione dei genitori di una scuola elementare posta nelle vicinanze. Lo riferisce il portale d'informazione "Dai C olli fiorentini news". L'installazione era stata inagurata non più di 48 ore prima, in presenza del sindaco del Paese, Pio Pii .

Concepita come un'opera provocatoria, in cui "le dimensioni del pene simboleggiavano le bugie amorose", la statua non ha incontrato il gusto di alcuni residenti, preoccupati per l'effetto che avrebbe potuto avere sui giovanissimi. Così, il Primo cittadino del centro toscano ha deciso di eliminare la pietra dello scandalo, facendo rimuovere il fallo del burattino. Una decisione assunta, come precisa l'amministrazione cittadina, di comune accordo con il suo realizatore.