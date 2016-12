14 marzo 2015 Siena, il castello da 14mila metri quadri in vendita per 28 milioni di euro Oltre 100 camere da letto, vigneti, uliveti, laghi e piscine: Sotheby's apre le porte di questo paradiso immerso nella campagna toscana Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

12:50 - Il mercato degli immobili di lusso non è stato toccato dalla crisi e c'è da credere che la dimora proposta da Sotheby's nella campagna senese verrà venduta in pochi mesi nonostante il prezzo non proprio accessibile a tutti: 28 milioni di euro. Cifra che forse non è nemmeno così esagerata se si considera che la residenza è un castello medievale del XII secolo, composto da 14mila metri quadrati e 645 ettari di giardino di cui 18 adibiti a vigna coltivata con cinque differenti tipologie di vitigni, un oliveto e un pascolo.

Come spiega l'agenzia immobiliare sul proprio sito, "nell'arco degli anni la residenza ha subito molteplici interventi strutturali ma ha mantenuto nel tempo l'aspetto di una vera e propria fortezza; cosa che si ammira passeggiando nel cortile, sotto l'incantevole loggia e gli splendidi giardini".



Nel giardino sono coltivati diversi vitigni: Sangiovese, Canaiolo, Cabernet Sauvignon, Merlot e Viognier. Nell'uliveto sono presenti 1500 alberi. Le camere da letto sono 115 mentre i bagni completi 100. Non mancano quattro piscine, un campo da tennis e due laghi.



Insomma, un vero e proprio paradiso per un magnate che voglia eleggere la campagna toscana a propria residenza oppure complesso perfettto per essere trasformato in un resort di lusso.