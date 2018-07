Siena, ecco gli incredibili scatti aerei del Drone Awards 2018

Quest’anno, nell’ambito del Siena International Photography Awards, è stato indetto il concorso fotografico Drone Awards 2018, con lo scopo di ricordare al pubblico il valore artistico della fotografia dei droni. Il contest, che si terrà nella città toscana a partire dalla fine di ottobre, è diventato uno dei concorsi con la più alta partecipazione internazionale, raccogliendo oltre 45 mila immagini in gara di fotografi professionisti, dilettanti e amatori provenienti da 161 Paesi diversi.



Nell’ambito del Festival è stata attribuita una grande importanza ai fotografi aerei, che si sono cimentati in sei diverse categorie: astratto, sport, wildlife, urban, natura e persone, per aggiudicarsi il titolo di miglior fotografo dell’anno. Dopo un’attenta selezione da parte di una giuria di esperti, è stata decretata la foto vincitrice: quella di un orso polare che nuota nelle acque gelide del Canada settentrionale, scattata dal fotografo francese Florian Ledoux.



Quest’ultimo riceverà la sfera di cristallo “Pangea Prize” durante la cerimonia di premiazione che si terrà a Siena, nella splendida cornice del “Teatro dei Rozzi“, il 27 ottobre di quest’anno. In totale sono stati assegnati premi e riconoscimenti a 46 fotografi provenienti da 39 paesi: le immagini vincitrici saranno protagoniste di un’esibizione pubblica in occasione della mostra “Sky’s the Limit”.