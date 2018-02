Siberia, break dance in piazza a -29 gradi e... la t-shirt vola via

"Mamma Siberia ci fa gelare, ma non soccombiamo", scrivono su Instagram due giovani ballerini russi di break dance della Gob Crew che postano il video della loro ultima perfomance a -29 gradi nella piazza di Novosibirsk, Russia siberiana, appunto. "L'inverno della Siberia e il gelo - continuano i due che sfidano il meteo inclemente a colpi di salti e rotazioni fino a rimanere a torso nudo - non sono un ostacolo! Essere forti è una scelta che richiede di scavalcare se stessi! E' facile ballare al caldo dell'estate, ma noi non ci arrendiamo mai!".