Siberia, arriva la lapide a forma di iPhone

Dalla Siberia arriva un nuovo bizzarro modo di rendere unico l'eterno riposo. Per circa 900 euro sarà infatti possibile farsi realizzare una lapide a forma di iPhone. A creare questa stravagante pietra tombale ci ha pensato l'azienda Autograph, su iniziativa di Pavel Kalyuk. "Abbiamo fatto le prime solo per attirare'attenzione, ma poi hanno cominciato a richiedercele e così le abbiamo prodotte" dice l'ideatore dell'originale pietra tombale. E per il futuro ha promesso di realizzare un modello a forma di Samsung.