Si preannuncia una dura estate per i "Boyfriends of Instagram"

Vi sarà capitato moltissime volte di vedere sui social media foto perfette aventi ragazze come soggetto principale: l'inquadratura, l'illuminazione, il paesaggio di sfondo, tutto sembra essere stato calcolato nei minimi dettagli. Dietro a un lavoro tanto minuzioso c'è l'operato di eroi che sono sempre rimasti nell'ombra. Amici, ma più spesso fidanzati, che vengono "costretti" a pose e acrobazie assurde per riuscire a cogliere l'attimo fuggente, il momento perfetto. Da diverso tempo però questi fotografi personali ricevono giustizia grazie alla famosa pagina Instagram "Boyfriends of Instagram", che posta gli scatti degli autori all'opera: dal salire sul ramo di un albero a sdraiarsi per terra, fino addirittura ad appendersi a una barca, non c'è limite a quello che questi fidanzati si offrono di fare.