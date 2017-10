Si fa un selfie con chi la molesta per strada

Noa Jansma, ventenne, studentessa olandese, ha postato su Instagram 24 selfie, ognuno dei quali ritrae se stessa e i diversi uomini che l'hanno importunata nell'arco di un mese. L'account che ha aperto si chiama “dearcatcallers”, ovvero “cari molestatori”, come provocazione contro il sessismo subìto quotidianamente dalle donne in strada.



Nello stesso account la ragazza sostiene sia di voler mettere in luce il fenomeno sia di ribaltare l’oggettivazione subìta mettendo l'uomo in secondo piano, ridotto a elemento subalterno della sua composizione fotografica.

Nonostante un ampio consenso sono state sollevate diverse critiche al progetto di Noa.