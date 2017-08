Si bloccano sullo scivolo acquatico e vengono colpite dalla ragazza che le segue

Bloccarsi su uno scivolo acquatico durante la discesa ed essere travolti da chi arriva alle spalle. Il video che riprende uno dei peggiori incubi per molti amanti dei parchi acquatici è diventato virale, raccogliendo oltre 320 mila visualizzazioni e più di 400 commenti. Le immagini mostrano infatti due giovani ragazze che mentre tentano di ripartire dopo essersi bloccate sullo scivolo, vengono violentemente urtate dalla persona che si è lanciata alle loro spalle. La clip ha generato molto stupore, tra coloro che si schierano contro la sicurezza del parco acquatico e chi invece accusa la fanciulla che ha colpito la coppia, colpevole - secondo i commenti - di non aver cercato in alcun modo di rallentare. Voi cosa ne pensate?