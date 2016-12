Show mozzafiato della cheerleader: le acrobazie sfidano le leggi della fisica

08:31 - Se essere una cheerleader non basta, ecco il modo per attirare l'attenzione di tutta la scuola. Con uno show acrobatico che sfida le leggi della fisica, questa ragazza ha lasciato tutti senza parole. Uno spettacolo da vera professionista, messo in scena senza esitazione, con il totale controllo di quanto stava facendo e senza un attimo di tregua per riprendere fiato.