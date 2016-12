Shoah, la pedalata Firenze-Assisi nel nome di Gino Bartali

"Siamo orgogliosi di rappresentare Israele. Siamo orgogliosi di farlo nel nome di Gino Bartali". Con questo spirito la prima squadra israeliana di ciclismo professionistico, la Cycling Academy, ha partecipato alla pedalata Firenze-Assisi nel nome del campione delle due ruote, dichiarato "Giusto tra le Nazioni" per aver tentato di salvare 800 ebrei. Il via è stato dato da piazza Elia Dalla Costa, a Firenze, davanti alla casa di Gino Bartali. Direzione Assisi, per coprire i quasi 200 chilometri del tragitto che il grande ciclista percorse decine di volte per fornire documenti di copertura per salvare gli ebrei perseguitati durante la Seconda guerra mondiale.