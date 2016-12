17 ottobre 2014 Shenyang, Cina: attraversare sulle strisce diventa una... sinfonia di note musicali Le "zebre" sono state disegnate come una sequenza di note o di tasti di pianoforte Oppure, con una serie di orme di piedi. Per invitare alla prudenza Tweet google 0 Invia ad un amico

12:48 - Strisce pedonali come una tastiera di pianoforte. O come una scala musicale con la chiave di violino a lato. Oppure intercalate con alcune orme di piedi per invitare i pedoni a fare attenzione e a seguire i passaggi obbligati. Assumono un design artistico e divertente da una parte, di invito alla prudenza dall'altro, le "zebre" per attraversare l'asfalto lungo Yingchang Street. Siamo a Shenyang, nella provincia cinese di Liaoning, dove gli attraversamenti pedonali diventano quasi "arte da strada".