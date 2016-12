Shanghai, nozze da 31 milioni di dollari per la Kim Kardashian cinese

Angela Yeung, attrice, cantante e modella cinese conosciuta anche come Angelbaby, ha celebrato all'inizio del mese a Shanghai il suo matrimonio con l'attore Huang Xiaomin. Una cerimonia che non è passata e non passerà inosservata: Angelbaby ha staccato un assegno da 31 milioni di dollari. "La Kim Kardashian cinese" ha speso quasi il triplo della sua controparte statunitense (le "modeste" nozze di Kim e Kanye West costarono 12 milioni) e soltanto tre milioni meno dei reali inglesi, William e Kate.