26 gennaio 2015 Sfida estrema in Cina: restare il più a lungo possibile immersi in una vasca ghiacciata I partecipanti dovevano mangiare un gelato abbracciando i blocchi di ghiaccio

12:33 - Restare il più possibile immersi in una vasca gelata piena di ghiaccio. E' la sfida estrema andata in scena a Zhangjiajie, in Cina. Per rendere la gara ancora più sadica, gli organizzatori hanno obbligato i partecipanti a mangiare un gelato abbracciando i blocchi ghiacciati. C'è chi ha resistito addirittura 50 minuti.