Sexy, antisemite e innamorate di Hitler: ecco le aspiranti Miss Nazi 2014

I REQUISITI - Per partecipare al concorso di bellezza non sono sufficienti gambe chilometriche e sorriso smagliante. Le concorrenti devono soddisfare altri otto requisiti: essere una donna, essere un nazista, essere una donna nazista, odiare gli ebrei, essere un membro del gruppo di VKontakte "Adolf Hitler", aver pubblicato selfie da nazista sexy, aver ottenuto i "like" degli altri nazisti sulle proprie foto, non aver insultato le altre partecipanti per i loro scatti sui social.



LE CANDIDATE - Come riepiloga il sito Dagospia citando vocativ.com, le aspiranti miss hanno tutte storie particolari. Katya Shkredova è innamorata del Fuhrer, del suo ideale di società e del suo coraggio “a fare esperimenti sulle persone”. La sua specialità sono i selfie con il cappello da nazista.



Irina Nagrebetskaya detesta gli ebrei, posta sempre sui social citazioni del Führer “che vivrà in eterno”. Elena Bernatskaya posta sexy scatti per i suoi amici anti-semiti. Anastasia Ageeva si dichiara senza problemi anti-semita e la sua frase preferita di Hitler è: "Il più grande dono è non amare nessuno. Se non ami, sei invincibile, perché ti liberi del dolore più grande".



Voronina è invece molto apprezzata online per la foto in abito tradizionale ucraino. Si è appassionata da studentessa al Terzo Reich e ora approfondisce il revisionismo dell'Olocausto. Ekaterina Matveeva concorda con Hitler sostenendo che “le razze non sono diverse solo all'apparenza, ma anche nell'intelligenza".