Sesame Place, il parco divertimenti per bambini affetti da autismo

Si chiama Sesame Place, il parco a tema riconosciuto dall’International Board of Credentialing and Continuing Education Standards come "centro certificato per l’autismo". La struttura è interamente dedicata al popolare show televisivo Sesame Street, amatissimo dai più piccoli. Il personale è altamente qualificato per venire incontro a tutte le esigenze dei bambini affetti da autismo e ogni due anni dovrà frequentare dei corsi di formazione e aggiornamento obbligatori. Il parco offrirà giostre, spettacoli e sfilate, ma saranno disponibili anche delle zone "a bassa sensorialità", dove i piccoli ospiti potranno trovare ogni comfort. A ogni giostra verrà inoltre assegnato un punteggio, per aiutare i genitori a capire se è adatta ai loro figli.