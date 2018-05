Yanny o Laurel? Questo è il nuovo dilemma del web. Un file audio in cui si sente una voce artificiale pronunciare una parola sta infatti dividendo gli utenti social. Non è chiaro se il vocabolo in questione sia appunto Yanny o Laurel. C’è chi è convinto che sia l’una e chi che sia l’altra. Il dibattito è partito da Reddit per poi diffondersi sugli altri social.



Il nuovo rompicapo sembra un po' la versione audio del famoso tormentone "Questo vestito è blu e nero o bianco e oro?", che impazzava sul web tre anni fa. Varie le interpretazioni circa il motivo della differente percezione uditiva: frequenza del suono, frequenze percepite e ancora il volume che utilizziamo per ascoltare l’audio. E voi cosa sentite?