29 novembre 2014 Sembrano stracci e rifiuti, ma nascondono incredibili ritratti anamorfici L'artista francese Bernard Pras crea delle installazioni che appaiono come mucchi di ciarpame e rivelano il loro aspetto solo osservandole da una certa angolazione Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

13:03 - All'apparenza sembrano soltanto mucchi di ciarpame, stracci, vecchie pile e rifiuti plastica, posizionati casualmente su una superficie. Le installazioni dell'artista francese Bernard Pras sono in realtà opere anamorfiche, che rivelano il loro insospettabile aspetto soltanto se le si osserva da una precisa angolazione. Per realizzare questi effetti, Pras deve pianificare scrupolosamente l'installazione, selezionando i materiali per colore e dimensione. Il risultato sono ritratti e immagini spettacolari.