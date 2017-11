Sembra l’ennesima brutalità della polizia e invece…

Sembrava un arresto in piena regola quello del giovane ventisettenne sudafricano Wouter van der Merwe. La polizia lo ha approcciato con brutalità e tenuto fermo mentre lui cercava invano di liberarsi. Persino un amico è intervenuto per tenere sotto controllo la situazione e separarli, fino a quando le cose hanno preso una piega decisamente inaspettata. Il video è immediatamente diventato virale in tutto il mondo, soprattutto tra gli innamorati.