Sedili sopra l'aereo per godere del panorama a 360°: è in arrivo Sky Deck

Due sedili portati sul tetto dell'aereo da un ascensore, una bolla di vetro e il gioco è fatto. La postazione dei sogni durante i viaggi tra le nuvole sta per diventare realtà. L'azienda americana Windspeed ha presentato SkyDeck , progetto pensato, per il momento, solo per le lunghe tratte e che potrà essere installato su jet privati o aerei passeggeri.

Ci sono due modi per installare SkyDeck: il primo utilizza una scala che portare ai due sedili in alto, l'altro attraverso una specie di ascensore futuristico fa salire direttamente le poltrone sul tetto dell'aereo. E una volta seduti i passeggeri potranno far girare la capsula a 360° per osservare il panorama da ogni angolazione.



Il progetto, presentato alla conferenza della National Business Aviation Association a Las Vegas, ha suscitato l'interesse dei produttori di velivoli come Boeing e Airbus e presto potrebbe diventare realtà. Ma come ci si può immaginare, SkyDeck non sarà propriamente economico: il costo previsto per installarlo varia tra gli 8 e 25 milioni di dollari.