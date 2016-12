Se l'albero di Natale è "celestiale"

Dodici angeli sospesi sulle nuvole: è il tema che gli artisti di Kaunas hanno scelto per l'allestimento dell'albero di Natale. La cittadina, da anni, detiene il primato in Lituania per le decorazioni più originali, e anche questa volta è all'altezza delle aspettative. Il suo abete "celestiale" con gli angeli che si incontrano sulle nuvolette, non passerà di certo inosservato.