Se il primo bacio è immortale (e virale)

08:41 - Si baciano in Georgia, in Texas, ad Atlanta a Los Angeles e a Malibu. Si baciano in ogni angolo del mondo e poi pubblicano i loro scatti per rendere immortale quell'attimo: è l'idea ultra romantica di Kendrick Brinson e David Walter Banks, due fotografi di Los Angeles e marito e moglie che da anni immortalano le proprie effusioni in tutti gli angoli del paese (e del pianeta). Tutto è nato con una foto scattata da un amico anni fa, prima del loro matrimonio nel 2012. Kendrick è saltata in braccio a David con una posa semi-acrobatica, un bacio, un colpo di flash e il gioco era fatto. "Ci è piaciuto talmente tanto che abbiamo deciso di ripetere la stessa posa per documentare tutti i nostri ricordi insieme", spiega lei, Kendrick, che ama le tradizioni e odia invece le foto che la ritraggono sola. Così i due hanno replicato all'infinito quel primo bacio, sempre nella stessa posa: durante il loro viaggio di nozze, nella fattoria di famiglia, durante una vacanza alle Hawaii. E i loro scatti in un attimo sono diventati virali con l’hashtag #BrinsonsBanksing. Della serie: l'amore conquisterà il mondo, o almeno la Rete.