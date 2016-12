15 marzo 2015 Se il nudo si fonde con la natura Non c'è più la materia, ma una totale armonia tra il corpo e il paesaggio: è il magico Bodypainting di Natalie Fletcher Tweet google 0 Invia ad un amico

19:15 - Non c'è più la materia, ma una totale fusione tra il corpo e il paesaggio. E il nudo è in completa un'armonia con la natura, i colori, la prospettiva, l’illusione ottica: è davvero magico il Bodypainting di Natalie Fletcher. L'artista nella sua serie ''Lost in the Landscape'' gioca con il corpo: una tavolozza seminuda che assorbe il panorama, a metà tra il surrealismo e l'immaginifico. Un capolavoro.