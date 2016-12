Scrivono "Help" sulla spiaggia, salvati tre naufraghi

Potrebbe sembrare la sceneggiatura di un film d'avventura, il lieto fine che tutti si aspettano, e invece è realtà: tre pescatori della Micronesia, una delle macroregioni dell'Oceania, sono naufragati su un'isola deserta del Pacifico dopo essersi imbarcati verso Weno Island, un piccolo atollo nello stato di Chuuk. Ma senza perdere le speranze, una volta raggiunta la riva, il trio ha utilizzato delle foglie di palma per scrivere 'Help' sulla spiaggia e cercare aiuto. I messaggio ha catturato l'attenzione di un equipaggio della Marina degli Stati Uniti che ha potuto soccorrerli e portarli in salvo. Secondo il racconto fatto dal "New York Times', i tre, scomparsi da martedì, erano stati colti di sorpresa da un'onda anomala che aveva capovolto l'imbarcazione costringendoli a nuotare verso l'isola deserta di Fanadik. Ora, miracolosamente, stanno bene