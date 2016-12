Scrive ogni giorno una lettera d'amore alla moglie: per trent'anni

14:39 - Ha scritto per oltre trent'anni, ogni giorno, una lettera d'amore alla moglie. L'uomo che ogni donna vorrebbe al proprio fianco vive in New Jersey, si chiama Bill Bresnan, 74 anni e davvero potrebbe essere il campione di questo San Valentino. Raro esempio di romanticismo, aveva iniziato già da fidanzato a dedicare pensieri scritti a quella che già considerava la donna della sua vita, magari su fazzoletti o foglietti di carta.

Poi , da sposati, il gesto è diventata consuetudine. Quotidiana. "All'inizio, quando ho deciso di scrivere una lettera a Kirsten ogni giorno, non pensavo sarebbe durata così al lungo - dice l'uomo - poi è diventata una splendida abitudine, che ci ha aiutato a non litigare e a chiudere ogni discussione prima di addormentarci".



Lei, Kirsten, 74 anni come il marito, si è impegnata a raccogliere quelle migliaia di lettere, catalogandole e conservandole, almeno 10mila, gelosamente. "in ogni pagina c'è qualcosa che ci fa tornare alla mente il periodo in cui è stata scritta - dicono entrambi - ricordi sempre dolci e piacevoli, che possiamo tornare a condividere ogni volta che vogliamo".