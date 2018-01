Scozia, nuota in un lago ghiacciato a otto gradi sotto zero

Se c'è un uomo che "sa rompere il ghiaccio", costui è sicuramente Norman Todd, nuotatore offshore scozzese, che pochi giorni fa ha compiuto un gesto molto coraggioso, ma anche rischioso. Si è immerso, munito solamente di costume, occhiali e cuffia da nuoto, nel Loch Glascarnoch, lago ghiacciato nella regione di Highland. In quel momento, la temperatura segnava -7,5 gradi centigradi. L'impresa è stata filmata dal fotografo professionista Steven Gourlay, Todd ha così espresso le proprie emozioni alla fine: "Il difficile è rompere il ghiaccio per muoversi in acqua, dopo mi sono trovato abbastanza comodo. Dopo dieci minuti, però, ho sentito la pelle cristallizzarsi per il freddo, a quel punto sono dovuto uscire". Un allenamento duro, in vista della 44 chilometri di North Minch, che dovrà affrontare la prossima estate.