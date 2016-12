Sciacca, festa "top secret" per la chiusura del Google Camp: il racconto di Tgcom24 tra vip e autorità

Il centro storico blindato, la folla di curiosi dietro le transenne e la sfilata di vip che per una sera trasforma Sciacca in Hollywood. Tgcom24 si è intrufolato nella serata "top secret" che ha chiuso il Google Camp , ospitato per il terzo anno consecutivo in Sicilia, per raccontare i retroscena dell'evento. Tra i 400 ospiti che poco prima delle 20 arrivano in Piazza Scandaliato ci sono i big dello spettacolo, della finanza, dello sport e della tecnologia: Charlize Theron , John Elkann con la moglie Lavinia Borromeo , il regista George Lucas , Alicia Keys , Pharrell Williams , il velista Giovanni Soldini .

Tra i più acclamati dalla folla, Jovanotti e la regina Rania di Giordania, gli unici a concedersi uno strappo alle regole imposte dall'organizzazione e a regalare strette di mano e autografi ai curiosi. Ma la vera protagonista della serata è la Sicilia, raccontata attraverso la sua storia e le sue tradizioni. Ci sono i carri del carnevale di Sciacca, ricostruiti per l'occasione, le luminarie a far brillare i palazzi del centro e i piatti tipici dello street food siciliano: il panino con la milza, gli involtini di melanzane, le panelle.



Non c'è invece Matteo Renzi, giunto in mattinata per partecipare ai lavori e ripartito nel pomeriggio dopo aver salutato gli ospiti al resort Ventura. La serata si chiude con lo spettacolo pirotecnico sul mare. Gli ospiti tornano sui loro yacht ormeggiati lungo la costa, ma c'è chi non resiste al fascino del paese e si concede una passeggiata imprevista tra le vie animate dagli artigiani della ceramica e del corallo. E chi, come Rania di Giordania, ne approfitta per gustarsi un gelato e regalare sorrisi ai tanti turisti.