Scatti estremi: la fotografa in bikini in mezzo agli squali

In pinne e bikini in mezzo agli squali. Il fotografo statunitense Tim Rock ha immortalato la modella e fotografa Yoko Higashide mentre nuota a due metri da un branco di predatori marini "armata" soltanto di macchina fotografica e bombola d'ossigeno. Le foto sono state scattate nel Pacifico occidentale, nelle acque dell'isola di Yap, in Micronesia. "Il messaggio è che gli squali temono l'uomo più di quanto l'uomo non tema gli squali" ha detto Rock.

"L'uomo prova una paura innata nei confronti degli squali dovuta alla visione di film, show televisivi e reportage e per questo si meraviglia che la mia modella non venga attaccata". Il 64 enne fotogiornalista di Minneapolis commenta così i suoi scatti subacquei, che non gli sembrano affatto "da brividi". "Gli squali sono creature generalmente timide, se non fai niente di stupido che li faccia sentire minacciati" aggiunge Rock. Certo, provare un po' di apprensione alla vista di queste fotografie è del tutto normale. Eppure per Tim Rock il contesto immortalato è pura bellezza: "Ammirare questi animali nuotare nella cornice della barriera corallina rende ancora più bello il panorama di questo posto meraviglioso".