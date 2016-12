Sarzana diventa il primo Comune attrezzato per scattare i selfie

Se la mania dei "selfie" impazza ormai ovunque, e non solo tra i vip, il Paese si adegua. E Sarzana, comune dello Spezzino, è il primo in Italia (e anche in Europa) ad essersi attrezzato con quattro "Selfie areas" in altrettante aree di pregio per realizzare al meglio i propri autoscatti. Un'iniziativa che, promossa dal sindaco Alessio Cavarra e dal massmediologo Klaus Davi, sarà illustrata giovedì in Municipio.