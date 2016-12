7 marzo 2015 Sarah, una modella incinta senza pancione Fanno discutere le immagini di questa splendida donna all'ottavo mese di gravidanza: ventre (troppo) piatto e fisico da urlo. E su Instagram è una star Tweet google 0 Invia ad un amico

17:24 - Sarah Stage è una modella bellissima, conosciuta soprattutto per le sue campagne in lingerie e i suoi messaggi su Instagram dove più di un milione di followers seguono la sua vita quotidiana. Fin qui niente di strano. Ma il punto è che Sarah è una donna incinta di otto mesi e nonostante ciò mostri una silhouette perfetta e curve da urlo. La modella nata in Costa Rica, vive a Los Angeles: ha immortalato gli scatti con il suo "pancino" sui social e ora rischia di diventare un nuovo caso di "mummyrexie": abbreviazione di mamma e anoressia che indica una pericolosa ossessione per la linea di alcune madri che pur di non prendere chili in gravidanza si sottopongono a diete ferree e un' intensa attività fisica. In effetti potrebbe essere il caso di Sarah Stage che continua a pubblicare foto di lei in palestra a meno di un mese dal parto.