21 novembre 2014 Santiago del Cile, gara all'ultimo corridore sul tapis roulant da record Alto 5 metri, è largo tre e lungo sei ed è stato progettato per "accogliere" fino a 10 corridori contemporaneamente Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

09:42 - E' decisamente destinato a diventare un tapis roulant da Guinness quello costruito a Santiago del Cile da un'azienda che produce attrezzi per palestre: alto 5 metri, è largo tre e lungo sei ed è stato progettato per "accogliere" fino a 10 corridori contemporaneamente.

La corsa non sarà certo solitaria, ma sicuramente neppure occasione per farsi compagnia: l'azienda produttrice, la OxfordFitness, per "battezzare il suo gioiellino" ha infatti organizzato una serie di gare all'ultimo corridore. Si inizierà a correre in dieci, poi la velocità verrà aumentata: solo chi riuscirà a tenere il passo e non cadere potrà continuare... fino a quando non ne resterà solo uno.