Santiago compie cinque anni: Belen festeggia su Instagram

Cinque anni fa nasceva Santiago, il figlio di Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Per l'occasione, la showgirl ha deciso di organizzare una festa di compleanno memorabile, come documentano le numerose storie condivise su Instagram. Il piccolo Santiago è felicissimo e festeggia circondato da amici e parenti, tra palloncini colorati e giganti bolle di sapone. Un mago intrattiene i bambini con un piccolo spettacolo e una truccatrice ne decora i volti.



Alla festa manca solo Stefano De Martino, il papà del piccolo Santiago, ancora impegnato in Honduras come inviato dell'Isola dei Famosi. In attesa del suo rientro in Italia, De Martino ha mandato degli auguri speciali a suo figlio durante la diretta del programma.