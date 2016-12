San Diego, al Comic-Con c'è anche il drone di Snoopy volante

Gli ospiti di quest'anno al Comic-Con, la più celebre convention mondiale dedicata agli amanti dei fumetti, hanno visto nei cieli di San Diego anche uno Snoopy volante. L'idea è dell'inventore Otto Dieffenbach che ha costruito un drone a forma del famoso cagnolino di Charlie Brown disegnato da Charles Schulz. Il quadricottero è stato ispirato dal trailer di "The Peanuts Movie", in programma in autunno.