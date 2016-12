Samoa, la piscina nata dal vulcano

Per i turisti è il paradiso in terra. Acqua cristallina, immersa nel verde, "To Sua Ocean Trench" (il "grande buco") è una piscina naturale a Lotofaga, Samoa, nata grazie all'esplosione dei vulcani della zona. Una pedana permette tuffi acrobatici, ma per i meno coraggiosi c'è una scala di legno con cui raggiungere "il buco" in cui nuotano meravigliosi pesci tropicali.