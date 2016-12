Salta l'asta per la scatola di sigari di Che Guevara: sarebbe un falso

Non sarà battuta all'asta la scatola di sigari cubani pubblicizzata come appartenuta a Ernesto "Che" Guevara . La casa d'aste britannica Mullock, che aveva imposto come base di vendita 17mila dollari, ha deciso infatti di ritirare l'oggetto dopo le proteste degli eredi del rivoluzionario. Secondo la famiglia, che da sempre tenta di salvaguardare la reputazione di uomo austero del Comandante, la scatola non sarebbe mai appartenuta al "Che".

Inizialmente la casa aveva parlato di un oggetto regalato a Guevara per il suo 35esimo compleanno, il 14 giugno del 1963, da parte del ministro dell'Industria cubano. La scatola è stata messa in vendita da un anonimo descritto come un amico di uno dei figli del "Che".



Un pezzo considerato molto interessante per i collezionisti soprattutto perché di oggetti appartenuti a Guevara non ne circolano. L'unico altro pezzo venduto era un fermaglio per capelli, acquistato per 119mila dollari in Texas nel 2007 nonostante le proteste della vedova.