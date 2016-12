Sale su un aereo e trova il suo sosia: il loro selfie fa il giro del mondo

Sembrano gemelli. Eppure, stando alla loro versione dei fatti, non sarebbero nemmeno parenti. Di più, due completi estranei. Ha dell'incredibile la storia di un uomo inglese che, salito su un aereo, si è reso conto che il vicino di posto era praticamente la sua fotocopia. I due, sorpresi e incuriositi dall'enorme somiglianza, si sono scattati un selfie che, in poco tempo, ha fatto il giro del mondo.

Guy on right is the husband of my friend @elrottencrotch. Guy on left is a STRANGER he met on a flight last night! pic.twitter.com/kwBFOOEoMc