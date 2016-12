Saffir, il robot che spegne gli incendi

13:05 - Si chiama Saffir, è alto 1 metro e 77 e di professione spegne gli incendi. Nulla di strano, a parte il nome esotico, se non fosse che il protagonista della nostra storia non è un pompiere in carne e ossa ma un robot. Eccolo in azione in Alabama, Stati Uniti. Il suo nome è l'acronimo di Shipboard Autonomous Firefighting Robot, cioè Robot Pompiere Navale Autonomo.



"Saffir è stato progettato per muoversi autonomamente sulla nave, memorizzarne gli spazi, interagire con le persone di pattuglia per le anomalie strutturali e gestire molte delle pericolose attività antincendio che vengono normalmente eseguite dagli esseri umani", si legge sul sito della Marina degli Usa.



Il robot è in grado di comprendere ordini vocali e può quindi interagire con i pompieri umani. Ė stato ideato per intervenire in condizioni estreme di temperatura e visibilità e compiere numerose funzioni manuali, tra le quali utilizzare un estintore. Non solo, utilizzando una camera a infrarossi e una a ultravioletti, Saffir riesce a individuare nel fumo i superstiti e identificare eventuali sorgenti anomale di calore.

Regole per i commenti I commenti in questa pagina vengono controllati

Ti invitiamo ad utilizzare un linguaggio rispettoso e non offensivo, anche per le critiche più aspre



In particolare, durante l'azione di monitoraggio, ci riserviamo il diritto di rimuovere i commenti che:

- Non siano pertinenti ai temi trattati nel sito web e nel programma TV

- Abbiano contenuti volgari, osceni o violenti

- Siano intimidatori o diffamanti verso persone, altri utenti, istituzioni e religioni

- Più in generale violino i diritti di terzi

- Promuovano attività illegali

- Promuovano prodotti o servizi commerciali X