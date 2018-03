La pesca nel ghiaccio è molto popolare in Russia. Ogni anno viene organizzato l'Ice Fishing Festival, che conta centinaia di partecipanti nonostante il freddo pungente. Questo particolare tipo di pesca si pratica comunemente anche fuori dall'ambito del festival ma bisogna sempre fare attenzione a dove lo si pratica perché c'è sempre un margine di rischio: come per questi pescatori di Kronštadt (città suburbana di San Pietroburgo), che sono stati interrotti da un'onda generatasi in profondità e costretti a mettersi in salvo. La pressione dell'acqua ha infatti rotto la superficie e cadendo, gli uomini avrebbero poi rischiato di morire schiacciati in mezzo ai frammenti di ghiaccio. Consapevoli dei rischi sono però riusciti a reagire con prontezza ed evitare che una battuta di pesca potesse trasformarsi in tragedia.