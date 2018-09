Russia, sciami di insetti simili a zanzare invadono le strade di una città

La cittadina portuale di Taganrog è letteralmente presa d'assedio da migliaia di Chironomidi, insetti appartenenti alla famiglia dei moscerini che in questi giorni si stanno riversando in sciami lungo le strade e persino nelle case: il traffico è in tilt, le strade sono impraticabili perché tantissimi insetti arrivano e altrettanti ne muoiono, rendendo il manto stradale scivoloso. L'aspettativa di vita dei Chironomidi va da due a cinque giorni ma nel frattempo gli abitanti sono costretti a chiudersi in casa perché la quantità di insetti è tale da rendere impossibile persino respirare.