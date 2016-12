Russia: quando la food-art è poco "artistica", le creazioni culinarie meno invitanti

Tutto è cominciato con i cake designer. Poi i tentativi di creare opere d'arte col cibo si sono estesi anche ai piatti salati. Non tutti hanno il talento dei giapponesi e non sempre i risultati raggiunti sono in linea con le aspettative. Da Robocop agli insetti, passando per Alien e i vascelli pirata, ecco una gallery delle creazioni meno riuscite della food-art made in Russia.