Russia, per Putin il President Cafe con la carta igienica di Obama

Il menù è tipicamente locale: pelmeni, i tipici ravioli siberiani, ma anche verdure caucasiche. Alle pareti, i ritratti di Vladimir Putin disposti a forma di cuore; alla toilette, la carta igienica con il volto di Barack Obama: ecco il ristorante supernazionalista di Krasnoyarsk, città russa della Siberia centrale.



Le cameriere indossano una maglietta con scritto "squadra di Putin", i cocktail sfoggiano il tricolore russo e la carta da parati sui muri inneggia alle Olimpiadi di Sochi. Mentre a stelle e strisce è lo zerbino all'ingresso. Nel locale ci sono pure i ritratti di Obama e Angela Merkel, della ex premier ucraina Tymoshenko, e dell'attuale presidente ucraino Petro Poroshenko. Sotto ognuno c'è pure pennarello nero: Per farci i baffi o le corna. Il più vessato è l'attuale capo di governo ucraino Yatsenyuk.



Dopo aver studiato per tre anni negli Stati Uniti, la siberiana Svetlana Lautman è tornata a casa e ha aperto il "President cafe". Che fa parlare tanto di sé ma non per la cucina. "Perché proprio Vladimir Vladimirovich Putin? - confessa al quotidiano filocremlino Komsomolskaja Pravda. - È la figura più iconica del mondo. Ci sono persone che lo criticano; vorrei dire loro che viviamo in un tempo di ristrutturazione nel Paese. Non vi è alcuna indicazione su quanto andranno avanti i lavori ma lui (Putin) li finirà".



Nel locale qualcosa di democratico però c'è: il prezzo. Cenare con menù presidenziale è molto a buon mercato: da trecento a un migliaio di rubli (da 4 a 12 euro).