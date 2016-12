Russia, la festa di compleanno dei bambini finisce in rissa tra genitori

Pugni, schiaffi, tirate di capelli. Scene che non ti aspetti a una festa organizzata per festeggiare un bambino. La violenta rissa è scoppiata a Serpukhov, a sud di Mosca, quando una delle mamme si è lamentata con un'altra mamma del comportamento del figlio, che stava giocando con gli altri bambini nell'area dei gonfiabili. Il video, ripreso dalle telecamere del locale, mostra anche l'intervento di un papà che, ubriaco, colpisce in pieno volto una delle donne, facendola cadere a terra.