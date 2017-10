Sono sempre più evidenti e, purtroppo, frequenti gli episodi in Russia che dimostrano quanto sia pericoloso viaggiare su strade e autostrade, per colpa dell'incoscienza e dell'incapacità degli altri automobilisti. L'ultimo episodio, cruento, è avvenuto nella cittadina di Zainsk, Repubblica autonoma del Tatarstan, in Russia occidentale. Un automobilista, 80enne, non si accorge di un segnale stradale che esplicitava l'obbligo di precedenza e s'immette su una strada statale, venendo completamente travolto prima da un camion, poi da un secondo che viaggiava nella direzione opposta. Il crash è stato totale. I due camionisti se la sono cavata con un ricovero ospedaliero, ma, per il povero automobilista, non c'è stato nulla da fare.