29 ottobre 2014 Romina, una sexy mamma 40enne si spoglia per aiutare le donne sole e divorziate Trasparenze giocate sul "vedo-non vedo" nel calendario no profit creato con l'obiettivo di raccogliere fondi per affrontare meglio una separazione Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

10:48 - Romina Campagnaro, 40 enne di Cittadella (Padova), ha deciso di mettersi in mostra per una buona causa. Si è fatta ritrarre in un calendario con l'obiettivo di raccogliere fondi da destinare a donne che, come lei, hanno affrontato periodi difficili dopo una separazione, anche a livello economico. "Sono divorziata da anni, e ho vissuto con un minimo di alimenti e 4 figli da crescere nella casa che sono riuscita a comprarmi con il mutuo - racconta Romina -, ma non mi sono mai arresa alle difficoltà e oggi, con il mio calendario 2015 “Forza Donne”, voglio dare un messaggio positivo a tutte: dobbiamo partire dai noi stesse, imparare ad amarci e a valorizzarci".

Il calendario - I fondi raccolti saranno devoluti ad associazioni come "Io ti amo", dell'artista Antonio Spanedda, rivolta soprattutto ai giovani per "riscrivere un nuovo futuro grazie all'amore". Romina, assistente al centro medico "San Luca" di Cusinati di Tezze (Vicenza), nel calendario si è fatta immortalare dal fotografo Alberto Buzzanca e per ciascun mese dedica una frase speciale alle donne.