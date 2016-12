Romania, scalata a Pitesti una delle ciminiere più alte del mondo

10:00 - Una vera e propria scalata in diretta video: è quando accaduto vicino Pitesti, a sud della Romania. Un uomo, di nome Flaviu Cernescu, ha infatti scalato una ciminiera alta ben 280 metri ed appartenente ad una fabbrica petrolchimica. Non contento, una volta arrivato in cima, ha camminato su una trave in mezzo al nulla.

La torre conta 6 piani, 5 dei quali sono fatiscenti e non hanno né ringhiera né base su cui poggiare i piedi. Il funambolo, nonostante l'impresa, invita comunque gli spettatori a non replicare la scalata del secondo edificio più alto di Romania.