Rodrigo Alves, malato di chirurgia estetica per trasformarsi in Ken

Per tutti è ormai il Ken umano, e a vedere le sue foto, ahimè, capiamo il motivo. Rodrigo Alves, padre brasiliano e madre inglese è entrato nel Guinness dei Primati per aver subito il maggior numero di interventi di chirurgia estetica, 42 per la precisione dal 2004. Per una spesa totale di oltre 350 mila euro. Tutto per assomigliare a Ken, lo storico compagno di Barbie.