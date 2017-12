Si sono conosciuti nel 2010 durante un party per viaggiatori a Cebu City, nelle Filippine. Da quel momento sono sempre rimasti in contatto. Fino al 2013, anno in cui hanno deciso di fidanzarsi. Il problema? La distanza. Una distanza di 13mila chilometri non così semplice da gestire: uno viveva negli Stati Uniti e l’altra nelle Filippine. È la storia di Rob e Joli Switzer. I due ragazzi, però, hanno unito l'"utile" al dilettevole e, sfruttando la loro passione per i viaggi, hanno deciso di incontrarsi a metà strada in luoghi diversi del mondo. Da questa idea è nato il loro blog di viaggi Dipkiss Travels. La posa delle foto è quasi sempre la stessa: un casqué al bacio. Quel che cambia è lo sfondo dello scatto.